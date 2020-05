Mentana su Silvia Romano: “cosa avremmo potuto fare con quei soldi? Istruirvi. Polemiche deplorevoli”.

La liberazione di Silvia Romano, contrariamente a quanto ci si potesse mai aspettare, ha suscitato aspre polemiche.

A scatenarle, senza troppi giri di parole, è stato l’indumento con cui Silvia è scesa dall’aereo e la sua conversione all’Islam.

Come se non bastasse, i soldi utilizzati per liberarla hanno inasprito gli animi, che hanno iniziato a scrivere sui social attacchi come: “quante cose avremmo potuto fare con quei milioni?”.

Insomma spirito patriottico, solidale e umano quasi ridotto al minimo.

Le posizioni, anche politiche, di questo tipo hanno indispettito persino Enrico Mentana, che ha replicato così:

“Cosa avremmo potuto fare coi soldi usati per la liberazione di Silvia Romano? Istruirvi.”

Ed ha aggiunto: “queste polemiche sono terribili, deplorevoli e da condannare assolutamente.”

“La libertà è libertà.”

