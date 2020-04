Salvini accusa: gli immigrati non rispettano la quarantena mentre gli italiani stanno a casa.

Gli italiani si preparano alla fase 2 del contagio, dopo settimane trascorse in quarantena.

Il Covid-19 ha messo a dura prova il Belpaese prima, gli altri Stati poi, non lasciando alcuno scampo ai vari capi di Stato e premier.



Matteo Salvini ha contribuito a fomentare alcune delle più aspre polemiche bei confronti del governo, facendosi ospitare in svariati programmi televisivi.

Uno dei suoi ultimi post su Facebook, però, riguarda gli immigrati e il loro modo di vivere la quarantena. Da qui, la pubblicazione di un video che ritrae alcuni di questi stare per le strade.



Chiaramente c’è chi sostiene che il suo post sia provocatorio, e che il servizio andato in onda durante il programma Dritto e Rovescio sia solo l’ennesimo tentativo di denigrare i migranti.

Ecco il post del leader della Lega:

Nel video si sente un italiano, che ha ripreso le scene col suo cellulare, chiedere come mai gli italiani debbano stare in casa mentre gli immigrati possono fare i comodi loro in strada.



