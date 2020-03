Covid-19: Spagna più morti della Cina. Usa futuro epicentro? La situazione mondiale attuale.

Coronavirus: emergenza mondiale.

Se negli ultimi giorni l’Italia ha registrato una lieve decrescita, il numero di morti in Spagna supera quello della Cina con 3,434 vittime, oltre 41.900 i contagiati. In crescita anche in Germania che ha 31.554 positivi, di cui 4.118 solo nelle ultime 24 ore.

Le notizie che arrivano dagli altri Paesi non sono per niente incoraggianti: la pandemia ha preso davvero forma.

Negli Usa oltre 53mila casi e più di 700 morti. In Russia oltre 600 contagi: Putin annulla gli impegni e prepara un discorso alla nazione.

Come ricorda Il Fatto quotidiano, invece, dall’8 aprile Wuhan ritornerà ad avere i collegamenti aerei commerciali, escludendo però sia gli internazionali sia quelli da e per Pechino. In Iran si registrano 2mila decessi e il presidente Rohani annuncia limitazioni alla circolazione delle persone per 15 giorni.

Intanto, negli Usa, repubblicani e democratici hanno concordato per un fondo di 2mila miliardi stanziati per l’emergenza e si teme che siano proprio gli Stati Uniti il futuro epicentro dell’epidemia.



Fonte: IlFattoquotidiano

Foto credit: Umbriajournal