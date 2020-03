Zingaretti positivo al Corona virus. Ecco come sta l’Italia.

Corona virus, dopo la decisione del governo di chiudere le scuole l’opinione pubblica si è spaccata in due.

Eppure il presidente del Consiglio Conte ha precisato quali dovessero essere le giuste precauzioni, raccomandandosi di non allarmarsi ma di non sottovalutare l’importanza di quest’emergenza.

In sintesi: evitare i posti chiusi ed affollati, evitare contatti ravvicinati, fare attenzione alle norme igieniche e, se anziani e malati, uscire il meno possibile.



Intanto, nelle ultime ore è arrivata anche la notizia del contagio di Nicola Zingaretti.

Il sindaco di Firenze Nardella si è posto in autoquarantena volontaria, pur non manifestando sintomi, e rimarrà a casa per 15 giorni. Il primo cittadino lo ha decisoso avendo di recente incontrato il segretario del Pd.

Lo ha annunciato lo stesso Nardella in un video su instagram assicurando di stare bene.

Per la Lombardia l’ennesima stretta: si vieta l’ingresso e l’uscita dalla Regione e dalle seguenti province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Previsto lo stop a discoteche, sale bingo, pub, cinema e teatri. Chiuse piste da sci, musei, palestre e piscine. Bloccati gli eventi sportivi, tranne quelli a porte chiuse.