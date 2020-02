Salvini categorico: “mai col Pd. Dove c’è Renzi non ci sono io.

La cena per l’evento “Una nuova giustizia, l’impresa che serve all’Italia“, tenutasi a Roma qualche giorno fa, che ha visto Lega e Pd presenti, pare sia solo un caso.

A ribadire l’alleanza impossibile è stato proprio il segretario del Carroccio, che ha detto:

“Perché dovrei stare lontano da Nordio, dalla Severino, da Cairo. Il mio dovere è incontrare e ascoltare tutti. Da persona educata se mi invitano vado e non per l’onorevole Boschi. Alleanza? Dove c’è Renzi non ci sono io”.

Sulla stessa linea l’onorevole Maria Elena Boschi: “È più facile che Salvini restituisca i 49 milioni piuttosto che si allei con il Pd”.

Fonte: Repubblica