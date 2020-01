Il candidato che denuncia Bruno Vespa: Ecco come lo ha inguaiato

Arriva la denuncia per Bruno Vespa?

Si arrabbia il candidato civico.

E minaccia di adire per vie legali.

Su Libero Quotidiano infatti leggiamo che:

Si appella ad AgcomCarlo Tansi, candidato civico alle prossime regionali, che ha visto omesso il proprio nome dal sondaggio andato in onda a Porta a Porta. “Sono vittima della casta dell’informazione”, ha scritto sulla sua pagina Facebook denunciando quanto accaduto nella trasmissione condotta da Bruno Vespa.

Il giornalista di Rai 1 ha mostrato i numeri relativi ai candidati delle regionali in Calabria, omettendo però il nome di Tansi derubricato a un generico “Altri”. Ma l’invettiva non si limita a questo, perché il candidato riferisce di essere in possesso di percentuali superiori rispetto a quelle mostrate da Vespa (un 3-5 per cento a fronte di un 30 per cento).