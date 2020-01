Papa Francesco strattonato schiaffeggia la mano della fedele. Polemiche in corso.

Il gesto di Papa Francesco accadato pochi giorni fa è finito sui portali di informazione più importanti del mondo.

Cosa è successo?

Il Papa ha schiaffeggiato la mano di una fedele che, dopo la celebrazione del Te Deum la sera di San Silvestro, lo aveva strattonato.

Intanto il Capo della Chiesa si è scusato così: “A volte perdiamo la pazienza. Anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri”, ha sottolineato Bergoglio parlando durante la celebrazione di Capodanno.

E come preambolo ha usato le seguenti parole: “Gesù non ha tolto il male dal mondo ma lo ha sconfitto alla radice. La sua salvezza non è magica, ma ‘paziente’, cioè comporta la pazienza dell’amore, che si fa carico dell’iniquità e le toglie il potere”.

Le immagini hanno spaccato in due il web e i fedeli. Se c’è chi giustifica la reazione del Papa, anche in virtù di quanto accaduto a Ratzinger la notte di Natale c’è anche chi, senza mezzi termini, lo ha condannato.

Tu da che parte stai?

Fonte: IlFattoquotidiano

Foto credit: IlFattoquotidiano