Sondaggione di Natale: Salvini e Lega fanno terra bruciata. Le ultime cifre del Carroccio.

I consensi e i sondaggi sono sempre stati importanti per Matteo Salvini, che negli ultimi tempi ha corso quasi senza rivali.

Il sondaggio di Natale, così come viene proposto da Affaritaliani.it dà conto dell’ultimo guizzo di Salvini che, dopo qualche settimana di intoppi, è tornata a macinare consensi.

Il sondaggio in questione è quello di Roberto Bladassari di Mg Research, realizzato tra il 20 e il 24 dicembre. La rilevazione consegna il primo posto ormai abituale al Carroccio, in crescita e dato al 33,1 per cento. Cifre da urlo, per Salvini. Poi il Pd, stabile al 19,2%, terza piazza per un M5s al 16,1% e in lieve ripresa rispetto all’ultimo sondaggio.

Dunque i Fratelli d’Italia di una Giorgia Meloni sempre più lanciata: segno più e consensi stimati al 10,4 per cento. Cala invece Forza Italia, che scende al 5,8 per cento. Stabile Italia Viva di Matteo Renzi, che rimane bloccata a un 4,5 per cento.

Cosa ne pensi?

Fonte: Libero

Foto credit: Libero