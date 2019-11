Salvini indagato di nuovo su Ong e migranti: “per me è una medaglia al valore. Rifarei tutto”.

La nuova indagine aperta dalla procura di Agrigento per il caso Open Arms ha fatto reagire duramente l’ex ministro degli Interni.

Esplicative le sue parole:

“Altra indagine, altro processo per aver difeso i confini, la sicurezza, l’onore dell’Italia? Per me è una medaglia! Rifarei e rifarò tutto” .

Il fondatore della Ong spagnola Open Arms ha commentato la notizia su Twitter, scrivendo:

“Venti giorni infiniti prigionieri a bordo della Open Arms, a 800 metri da Lampedusa con 164 persone a bordo. Mi chiedo se questa volta, come è successo con il caso Diciotti, il Parlamento salverà di nuovo Salvini negando l’autorizzazione a perseguirlo per il sequestro”.

