“Non durano, prepariamoci al voto anticipato” Berlusconi incontra Carfagna per organizzarsi.

Il governo giallorosso sta attraversando un momento piuttosto critico e c’è chi pensa che le elezioni politiche siano, ormai, prossime.

A sostenere tale ipotesi c’è senza dubbio il Cavaliere di Forza Italia, come dimostra il vertice tenutosi ad Arcore, ieri, presediuto proprio da Silvio Berlusconi.

A Villa San Martino con lui c’erano anche Antonio Tajani, Anna Maria Bernini, Maria Stella Gelmini e Sestino Giacomoni.

Durante il vertice sono stati organizzati manifestazioni e dibattiti, che si terranno in quest’inverno, anche in vista delle prossime elezioni in Emilia Romagna.

Per il segretario di FI, però, è fondamentale l’unità interna al partito, perchè se le elezioni dovessero essere anticipate non ci sarebbe tempo per organizzarsi.

Al fine di far rientrare ogni dissenso interno, Berlusconi ha anche incontrato Mara Carfagna e Gianni Letta, e questo sembra essere piuttosto esaustivo.

Nel governo giallorosso lui proprio non ci crede.

Fonte: Libero

Foto credit: Libero