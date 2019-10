Renzi vs Salvini: “ha usato lui i milioni della Lega” scontro duro in tv.

Matteo Renzi e Matteo Salvini non vedevano l’ora di trovarsi faccia a faccia e puntarsi il dito reciprocamente.

Ebbene, l’occasione è stata concessa loro da Bruno Vespa, nel cui salotto l’ex segretario del Partito democratico non si è fatto alcun problema ad accusare Salvini di aver usato lui i famigerati 49 milioni.

“La sentenza sui 49 milioni non è più un indagine sua o mia. C’è una sentenza che dice che 49 milioni sono spariti e Maroni e Bossi dicono che li ha utilizzati lei”, ha incalzato l’ex premier, “Li ha usati o no per alimentare la ‘Bestia’ su Facebook? Secondo me li ha usati lei”.

E Salvini ha replicato: “non li ho visti”.

Risposta che non è bastata al leader di Italia Viva, che ha continuato: “li ha spesi?”

“Io rispondo di quello che fa la Lega dal dicembre 2013 a oggi con bilanci certificati”, ha risposto il segretario leghista. Che a sua volta ha attaccato Renzi: “Faccio politica per passione, se volessi arricchirmi farei conferenze in giro per il mondo per decine di milioni”, ha detto alludendo alle attività dell’ex premier.

“Forse perché non la chiamano”, gli ha controbattuto Renzi.

Fonte: IlGiornale

Foto credit: IlGiornale