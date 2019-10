Boldrini perdona Grillo e vuole incontrarlo. Così ammette: il M5s è cambiato.

Laura Boldrini cambia idea sul Movimento 5 stelle?

Dopo gli ultimi eventi e le nuove maggioranze, pare che anche l’ex presidentessa della Camera sia pronta a cambiare idea sul Movimento pentastellato.

Dopo aver posto l’accento sul cambiamento dei grillini, si è detta disposta anche ad incontrare il fondatore del Movimento.

Sebbene Grillo l’abbia presa di mira più volte in passato, “inaugurando una stagione pesante per lei e la sua famiglia“, Laura Boldrini si dice disponibile ad incontrarlo.

L’ex presidentessa della Camera precisa, però, che non si può fare politica con i concetti di risentimento e di vendetta. Pertanto andrebbe avanti pensando al futuro.

Cosa gli direbbe in un ipotetico incontro lo rivela a Che tempo che fa: “cosa vogliamo fare affinché la rete sia un posto più sicuro per i nostri figli e le nostre figlie?”.

La deputata del Partito democratico rivela di non serbare rancore e di avere le spalle piuttosto larghe. Dunque, la sua preoccupazione riguarda “quei ragazzi e quelle ragazze che non hanno gli strumenti per difendersi dagli attacchi della rete e che purtroppo nel corso degli anni sono arrivati a togliersi la vita come Carolina Picchio e Tiziana Cantone”.

Fonte: IlGiornale

Foto credit: IlGiornale