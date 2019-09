“Salvini non mollare” parte la raccolta firme. Ecco i dettagli.

Il nuovo governo giallo-rosso ormai è a lavoro, eppure c’è chi non si arrende all’idea che Salvini torni a Palazzo.

L’operazione di contrasto, a quanto pare, non consiste solo di parole, ma di fatti ben concreti.

Lo dimostrano le intenzioni rese note da Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Salvini in Lombardia:

“Sabato e domenica tutti i militanti e simpatizzanti della Lega saranno nelle piazze lombarde per dire NO al governo delle poltrone, dell’inciucio e dell’invasione. Saremo presenti in tutte le piazze con i nostri gazebo per raccogliere le firme dei cittadini contro ‘il Governo anti-italiano, delle poltrone, delle tasse e dell’invasione’.

Non ci fermiamo mai, andiamo avanti e stiamo già organizzandoci e mobilitandoci per essere presenti massicciamente alla manifestazione in piazza del Popolo a Roma il prossimo 19 ottobre, dove i lombardi saranno decine di migliaia”.



Fonte: IlPopulista

Foto credit: IlPopulista