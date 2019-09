Conte riceve l’ok a Bruxelles: “patto su migranti e crescita” Juncker e vertici Ue contenti. Video.

Dopo la fiducia al Senato, Giuseppe Conte è andato a Bruxelles per fare il punto della situazione con Von Der Leyen, Juncker e Tusk.

“Abbiamo bisogno di un po’ di tempo per fare l’Italia digitale, dobbiamo ri-orientare il sistema industriale verso la green economy, dobbiamo fare investimenti che ci consentano di orientare lo sviluppo verso una maggiore occupazione e vogliamo in modo trasparente fare un patto con Ue su questo che è il nostro programma“, ha detto il premier italiano.

“Chi non parteciperà” alla ripartizione dei migranti a livello europeo “ne risentirà molto, in misura consistente, sul piano finanziario“, ha aggiunto il presidente del Consiglio dopo l’incontro avuto con il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk. Per Conte, inoltre, il meccanismo dei rimpatri deve essere gestito a livello europeo.

“Il nostro obiettivo – ha sottolineato – è la riduzione del debito, non stiamo dicendo che non vogliamo i conti in ordine ma lo vogliamo fare attraverso una crescita ragionata e investimenti produttivi“.

E riassumendo il contenuto del suo confronto coi vertici delle istituzioni europee ha detto: “Consentiteci di realizzare questi investimenti e per un po’ di tempo lasciateci realizzare questo progetto”.

Juncker ha accolto calorosamente Conte e ha manifestato senza timore la sua felicità per la visita del presidente del Consiglio italiano.

Ecco il video pubblicato sulla sua pagina Facebook:

Cosa ne pensi?

FOnte: Ansa

Foto credit: Ansa