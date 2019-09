“Chi entra in Italia deve avere gli stessi controlli che avevano i nostri nonni all’estero” Salvini vs la riapertura dei porti.

Salvini è molto preoccupato per il nuovo governo giallo-rosso, a causa delle dichiarate intenzioni di Nicola Zingaretti di cancellare il Decreto Sicurezza bis.

L’ex titolare del Viminale è convinto che, prima o poi, il Movimento 5 stelle possa cedere e tirarsi indietro su alcuni provvedimenti presi insieme nell’esecutivo giallo-verde.

Salvini è convinto che il Pd voglia riapire i porti per tornare a fare quattrini ed è proprio circa le modalità di accoglienza che ha detto:

chi vuole entrare in Italia “deve passare attraverso gli stessi controlli che hanno avuto i nostri nonni quando andavano all’estero”.

E citando l’11 Settembre, ha aggiunto: Quando qualche disgraziato dice di riaprire gli porti, voglio che chi arriva in Italia sia controllato come capitava ai nostri nonni all’estero. Poi ci arrivano stupratori, scippatori e qualsiasi roba. Accogliere sì, dare rispetto sì, ma quantomeno richiedere lo stesso rispetto. C’è chi arriva in Italia e dice niente crocifisso: non siamo mica noi in Umbria a cambiare in base a quello che dici tu”

Cosa ne pensi?

Foto credit: Fanpage

Fonte: IlGiornale