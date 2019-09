“Governo sostanzialmente abusivo” l’attacco brutale di Salvini nel giorno della fiducia.

“Legittimo formalmente ma abusivo sostanzialmente”.

È così che Matteo Salvini ha definito l’attuale esecutivo, in occasione della fiducia a Palazzo Madama.

Ricordiamo che dopo la fine di quello gialloverde, il Movimento 5 stelle e il Pd si sono alleati per evitare di andare alle urne anticipatamente e, con questo, l’aumento smisurato dell’Iva.

La situazione ha colto di sorpresa il leader del Carroccio, che non l’ha ancora digerito, come mostra il suo brutale attacco a Conte oggi in Aula.

Legato alla poltrona e senza dignità: è questo il sunto del pensiero espresso dall’ex vicepremier a Palazzo Madama.

Fonte: IlGiornale

