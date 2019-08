“Dopo aver governato con la Lega posso andare d’accordo anche con Belzebù” pentastellata micidiale.

In un momento di incertezza politica, come quello che stiamo nuovamente vivendo, le parole di Roberta Lombardi spiegano in parte l’attuale posizione del Movimento 5 stelle.

La capogruppo M5s in Regione Lazio ha dichiarato guerra a Salvini in precedenza, chiedendo una mozione di sfiducia nei suoi confronti, appellandosi a tutte le forze politiche.

“Siamo stati coerenti, ma non siamo fessi, se Salvini vuole subito il voto, deve capire che il Parlamento non è ai suoi ordini”, ha spiegato.

E ha aggiunto: “Io dopo aver governato con la Lega penso di poter andare d’accordo anche con Belzebù”.

Lombardi sottolinea che in questo momento ci vuole un’assunsione di responsabilità da parte di tutti.

E’ quello che stanno facendo?

Fonte: IlGiornale

Foto credit: Romagiallorossa