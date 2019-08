Salvini è disposto a tutto pur di non vedere Renzi e Boschi al governo: l’appello.

Matteo Salvini fa intendere di essere disposto a tutto pur di impedire l’inciucio giallo-rosso. Ma, forse, è troppo tardi.

Ed è proprio ai pentastellati che si rivolge in una diretta Facebook, pur senza citarli direttamente: “Che qualcuno stia pensando di riportare al governo i Renzi, le Boschi, i Lotti, le Boldini che gli italiani hanno cacciato dalla porta no. Pur di evitare questo, dico che le porte e le vie del Signore e della Lega sono infinite, perché rivedere al governo Renzi e Boschi no. C’è un minimo di dignità da preservare”.

E, dopo aver rivendicato i suoi successi circa l’immigrazione, il vicepremier del Carroccio fa un appello agli italiani:

“Per me sarebbe un onore e un piacere continuare a occuparmi della nostra sicurezza del nostro Paese. Non per occupare una poltrona. Le poltrone servono per fare le cose”.

Fonte: IlGiornale

Foto credit: IlGiornale