Meloni s’infila nella crisi di governo: “ora diamo agli italiani un governo sovranista”.

Giorgia Meloni ha invocato la crisi per lunghi mesi ed ora è arrivata ufficialmente.

La leader di Fratelli d’Italia non ha alcuna intenzione di perdere l’occasione di concretizzare l’alleanza con la Lega per formare il tanto agognato governo sovranista.

Il messaggio di Meloni è indirizzato a Salvini: “Come sempre sostenuto da Fratelli d’Italia non è possibile dare all’Italia il Governo di cui ha bisogno insieme al M5S di Di Maio, Fico e Toninelli. Bene la Lega che ne ha preso atto. Ora si torni al voto per dare agli italiani il governo sovranista che alle ultime elezioni europee hanno dimostrato di volere. Un Governo che abbia come priorità la difesa dei confini e dell’economia italiani, la riduzione delle tasse e il sostegno a chi crea posti di lavoro”.

Intanto, però, Salvini vorrebbe evitare qualsiasi alleanza prima del voto. Il suo obiettivo, d’altronde, è sempre stato questo: correre solo e strappare la maggioranza in solitaria.

Ha sempre voluto questo?

Fonte: Libero

Foto credit: Libero