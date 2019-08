Di Maio attacca: “Salvini ha preso in giro l’Italia su tutto” scontro micidiale.

La crisi di governo è stata ufficializzata e le due parti iniziano a correre ai ripari.

Se da un lato, infatti, Salvini ha chiesto agli italiani di conferirgli pieni poteri, dall’altro il Movimento 5 stelle chiede che prima delle elezioni (probabili di Ottobre) ci sia il taglio dei 345 parlamentari.

Era solo una questione di tempo prima che i dissapori tra i due vicepremier sfociassero in una serie di infuocati attacchi.

Ed ecco le parole di Di Maio all’indirizzo di Salvini:

“Ora c’è il rischio che aumenti l’Iva, Salvini ha preso in giro l’Italia su tutto, ha pensato ai suoi interessi e non al Paese. Anche sulla Flat Tax, ha rotto perché sapeva benissimo di non poterla fare”.

Fonte: Ilfattoquotidiano

Foto credit: key4biz