Il centro sociale come hotel: in piscina per sfidare Salvini. Come hanno protestato per lo sgombero. E’ finita così.

Stamattina è iniziato lo sgombero della costruzione malmessa del centro sociale Xm2 di Bologna.

Intanto, però, dall’interno si muovevano le prime proteste.

Gli immigrati del centro, infatti, si sono asserragliati all’interno del centro in segno di protesta.

E, come se non bastasse, hanno chiesto aiuto alle forze no global con un post sui social.

Ma la polizia ha proseguito sino a buttare giù tutto con le ruspe.

Salvini, nel frattempo cantava vittoria con un semplice “la musica è cambiata, ordine, elgalità e democratiche ruspe”.

Lo sfratto esecutivo è arrivato dopo avvertimenti e termini scaduti. Quell’area di Bologna è stata occupata per anni da abusivi, irregolarità ed illeciti, eppure gli antagonisti non vogliono mollare la presa.

La protesta che immigrati hanno messo in atto? Un bagno in piscina con tanto di lettini, ombrelloni e un coro che diceva “a mollo ma non mollo”.

Al coro si sono aggiunti altri antagonisti, che hanno urlato: “Noi vogliamo i sommozzatori”.

Matteo Salvini ha subito pubblicato il video, denunciando l’accaduto:

“E al centro sociale #XM24 ‘resistono’ in piscina vestiti da sirenette… Qualcuno nel Pd vorrebbe bloccare lo sgombero perché ‘le ruspe sono un favore a Salvini’. Che sciocchezza, l’unico favore è quello alla legalità e ai bolognesi perbene”.

Foto credit: IlGiornale

Fonte: IlGiornale