Boldrini delira: sede del Pd in fiamme? Colpa di Salvini. Scoppia l’ennesimo caos.

Quasi una settimana fa, a Dorgali e Cardedu, un circolo del Partito democratico è saltato in aria e l’auto di un sindaco è stata data alle fiamme.

Gli inquirenti si sono subito messi a lavoro per verificare l’esistenza di un eventuale collegamento tra i colpi che hanno coinvolto i due comuni della Sardegna.

Gli atti di violenza sono stati fortemente, ed ovviamente, condannati da ogni fazione politica, come si evince dall’intervento di Mariastella Gelmini: “atti di una così grave violenza non sono tollerabili, né giustificabili. Solidarietà al Pd per il vile attacco alla sede di Dorgali”.

E sull’amara vicenda è intervenuto anche Matteo Salvini, per il quale non ci dev’essere “Nessuna tolleranza per i violenti. Massima solidarietà a chi ha subìto le aggressioni e massimo impegno per trovare e punire i responsabili”.

Dopo ore di fair play, dove tutti hanno messo da parte le accuse reciproche, Laura Boldrini ha pensato che bastasse e quindi ha scritto su Twitter: “Dopo l’uccisione del carabiniere a Roma, questa notte una sede del Pd è stata fatta saltare in aria Abbiamo seri problemi di sicurezza e legalità e chi dovrebbe occuparsene passa le giornate sui social a dare colpe agli altri. Tanti capri espiatori, soluzioni zero”.

