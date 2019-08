Il PD è alla frutta: Renzi e Zingaretti uniti per le dimissioni di Salvini. Ecco cosa stanno facendo.

Il Partito democratico le prova davvero tutte.

Il leader Zingaretti ha messo in campo una raccolta firme, con lo scopo di ottenere le dimissioni di Salvini.

Il segretario del Pd ha scritto: “Parte la raccolta di firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti. A tutte le federazioni e ai circoli del Pd sono stati inviati i moduli per la raccolta di firme per sostenere la mozione di sfiducia che il Partito Democratico ha presentato in Parlamento nei confronti di Matteo Salvini“.

Matteo Renzi ha partecipato all’iniziativa, sostenendola con grande vigore:

“La mozione di sfiducia a Salvini è stata messa in calendario per il 12 settembre. Si tratta di una decisione assurda. Da qui al 12 settembre, vogliamo mobilitare le donne e gli uomini di buona volontà che hanno a cuore le sorti della comunità italiana e che non si rassegnano e non demordono. Chiediamo tutti insieme le dimissioni di Salvini. Facciamolo ad alta voce e senza paura: mai come in questo momento è necessario far sentire la voce di chi si oppone a un modello culturale di odio e violenza verbale“.

Alla prossima con gli aggiornamenti sull’iniziativa piddina.

Fonte: Libero

Foto credit: Today