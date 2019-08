“La manodopera africana non è una risorsa” Feltri smonta la ball* buonista. Mazzata all’Europa.

Dopo lo sbarco accordato della Gregoretti, Vittorio Feltri ha espresso la sua riflessione nel suo editoriale.

Un’altra nave carica di migranti si è presentata in Italia e il direttore di Libero si chiede cosa spinga delle persone a voler raggiungere il BelPaese a tutti i costi, anche se non “desiderati”.

La risposta che si dà è davvero automatica: è la propaganda buonista a far credere loro che valga davvero la pena raggiungere lo stivale e che, in ogni caso, sarebbero comunque accolti.

Il direttore di Libero non pone l’accento sul salvataggio, richiesto dai diritti umani e dai diritti del mare, ma sulla ricollocazione degli immigrati dopo il salvataggio.

Perchè devono sbarcare sempre e comunque in Italia?

E la conclusione del suo editoriale è davvero esplicativa:

“È incomprensibile il fatto che i neri debbano rimanere a nostro carico vita natural durante. Carola e i cicisbei dell’ Unione europea se ne facciano una ragione: apprezzano la manodopera proveniente dall’ Africa, la considerano una risorsa? La tengano senza consegnarla ai coltivatori di pomodori e di angurie che la sfruttano, riducendola in schiavitù.

La Gregoretti approdi dove vuole, pure all’ inferno, qui non c’ è posto per chi si avventura in mare confidando che qualcuno prima o poi intervenga per strapparli alla morte.”

Fonte: Libero

Foto credit: Libero