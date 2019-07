Il Pd non si arrende:”Salvini sia sfiduciato” depositata la mozione.

Il Partito Democratico non si arrende e lo dimostra la mozione di sfiducia individuale contro il ministro dell’Interno, presentata in Senato dal dem Andrea Marcucci.

I firmatari del documento ritengono “di una gravità assoluta” il fatto che “il ministro dell’Interno avrebbe rilasciato dichiarazioni mendaci in almeno due importanti occasioni”.

I 52 senatori dem, insieme all’ex M5s De Falco e Nencini, si riferiscono alla visita a Mosca del 17-18 Ottobre scorsi da parte di Salvini, a cui ha partecipato anche Gianluca Savoini.

Secondo i democratici, il vicepremier del Carroccio sarebbe stato a conoscenza della presenza dell’imprenditore.

“Per queste ragioni il Pd, in base all’articolo 94 della Costituzione e all’articolo 161 del Regolamento della Senato, esprime la propria sfiducia al ministro dell’Interno, Matteo Salvini“, scrivono i senatori Pd, “Il ministro dell’Interno ha sostenuto in questi giorni con forza che querelerà chiunque osi accostare i fondi russi alla Lega“ i democratici si chiedono “perché Salvini non querela Savoini? Forse la risposta si trova nell’impossibilità di querelare un suo stretto collaboratore che apparentemente stava parlando per suo conto”.

Come reagirà Salvini?

Fonte: IlGiornale

Foto credit: IlGiornale