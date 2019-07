Carabiniere ammazzato. Salvini vs il killer: “per quel bastardo il carcere non basterà”

Continua a far discutere la terribile uccisione di Mario Cerciello, il carabiniere 35enne ucciso in pieno centro a Roma.

E’ partita immediatamente la caccia agli uomini che l’hanno ammazzato, sferrando 8 coltellate, tra le quali una al cuore e un’altra alla schiena.

Immediata e dura è stata la reazione di Salvini, il leader del Carroccio che ha commentato la terribile notizia di cronaca su Twitter:

“Caccia all’uomo a Roma, per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un Carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno, e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa”.



Fonte: Libero

Foto credit: Libero