Ong affondate dal pensiero degli italiani: il sondaggio disintegra il PD.

Il sondaggio di Renato Mannheimer, illustrato in diretta a Quarta Repubblica, parla da sè: gli italiani hanno le idee chiare sulle Ong.

Durante il programma di Nicola Porro si è parlato proprio delle intenzioni delle organizzazioni non governative secondo gli italiani.

E alla domanda: “Secondo lei, le Ong sfruttano i migranti per fare battaglia politica?”, il 60 per cento ha risposto in modo affermativo, il 19 per cento non sa o non si esprime mentre il 21 per cento è contrario.



Fonte: Libero

Foto credit: Notizie.tiscali