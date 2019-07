“Non daremo tregua a Salvini e Conte finchè….” Zingaretti dichiara guerra aperta.

Da quando è scoppiato il caso Russiagate non si parla d’altro e il Partito democratico pare aver trovato il pane perfetto per i propri denti.

Le intenzioni dei dem sono chiare e, da qualche giorno, lo sono anche quelle del presidente della Camera.

Roberto Fico, infatti, ha annunciato la sua adesione alla richiesta dem di chiedere che Salvini risponda in Parlamento dei presunti fondi che la Russia avrebbe dato alla Lega.

Nicola Zingaretti ha confermato la sua intenzione con le ultime dichiarazioni sul caso:

“Sia chiaro, noi non daremo tregua a Salvini finché lui o Conte non verranno in Parlamento a riferire nella sede propria la loro versione”.

Cosa ne pensi?

Ritieni che la medesima linea di pensiero sul caso possa unirli nella volontà di ribaltare la maggioranza di governo?

Fonte: Libero

Foto credit: citynews