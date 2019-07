Kyenge fonda Forza Africa e nessuno parla di razzismo: “è tempo di farsi valere” dice.

L’ex ministro ed europarlamentare Cecile Kyenge è pronta a guidare un partito.

E, ovviamente, non si tratta del Partito democratico.

Stiamo parlando di un partito degli africani. Ad annunciarlo è proprio lei su Facebook:

“È tempo di farsi valere. È tempo di dimostrare che ci siamo. Contro i soprusi e la discriminazione, per un futuro (e un presente) di rispetto, coesione, benessere e pace sociale”.

Ancora non si parla esplicitamente di un partito ma, poichè è convinta che in Italia ci sia l’apartheid come nel Sudafrica di Mandela, lei ha intenzione di mettere su una rete di sostegno per la prossima campagna elettorale.

Il fine è quello di coinvolgere quanti più elettori africani possibili.

Staremo a vedere.

I commenti degli italiani sotto al suo post si dividono, ma una bella parte non apprezza la considerazione che l’ex ministro per l’integrazione ha degli italiani.

Tu cosa ne pensi?

Foto credit: Agenziadire

Fonte: Libero