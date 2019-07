“Censimento in 2 settimane e poi sgomberi ” il piano del Viminale anti-rom è una bomba e parte oggi.

“Dalle parole ai fatti” è da sempre lo slogan di Matteo Salvini e, anche sui rom, non ha intenzione di smentirsi.

Dopo aver promesso il censimento sui campi rom, proprio oggi, il ministro degli Interni ha firmato una circolare indirizzata a tutti i prefetti per chiedere una relazione sulla presenza di insediamenti rom, sinti e caminanti.

Il vicepremier del Carroccio ha intenzione di avere chiara la situazione delle varie realtà abusive entro 15 giorni circa, per poi avviare gli sgomberi.

Come anticipato da IlGiornale, nella circolare si ribadisce “la rilevanza di un costante monitoraggio sui territori per la tempestiva attivazione, in sinergia con i diversi interlocutori, di incisive iniziative volte alla tutela del ‘complesso dei beni giuridici fondamentaliì e degli ‘interessi pubblici primari sui quali si basa la civile convivenza’”.

L’avvio del censimento è stato annnunciato dopo il rogo scoppiato in un accampamento rom a Lamezia Terme, che ha messo in risalto l’esigenza di far fronte a diverse situazioni di degrado ed illegalità.

L’adozione di alcune misure sarà finalizzato alla riaffermazione della legalità, dato che alcuni insediamenti costituiscono un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Dopo aver definito quali siano le effettive condizioni dei campi in Italia, si procederà allo sgombero di quelle aree occupate abusivamente,

“attivando positive dinamiche di ricollocamento degli interessati”.

Fonte: IlGiornale

Foto credit: IlGiornale