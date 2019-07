Il ritorno di Renzi: così vuole riprendersi il PD. Bomba in arrivo vs Zingaretti.

«Glielo dico in russo, così capisce meglio: tovarisch Salvini, glasnost, trasparenza per favore!».

L’attacco al leader della Lega arriva dall’ex premier Renzi che, appena torna in campo, rivolge le sue prime parole al ministro degli Interni.

Ed è proprio a lui che chiede conto di “alto tradimento” durante il one-man show al teatro dell’Elfo.

Perchè, spiega, «non credo che la Lega abbia avuto quei 65 milioni. Ma gli uomini di Salvini i soldi li hanno chiesti, e a una potenza straniera: il Parlamento non può non discuterne».

Ma a concedere a Renzi la possibilità di tornare, paradossalemnte, sarebbe proprio il vicepremier del Carroccio.

Qualche giorno fa un parlamentare gli ha chiesto se volesse riprendersi il partito e lui senza giri di parole ha risposto: “ci stiamo provando“.

Il ruolo-chiave di Salvini lo spiega Il Giornale:

Se nei prossimi mesi il centrodestra salviniano strappasse regioni «rosse» come Umbria e Calabria, ma soprattutto l’Emilia Romagna (preda ambitissima per la Lega, ma non facile vista la popolarità del governatore uscente Bonaccini), la crisi nel Pd precipiterebbe, e Renzi potrebbe tornare in gioco.

All’interno del Partito democratico ci sono delle crepe nelle quali Renzi potrebbe infilarsi ed è lui stesso a dire: “O torniamo a dettare noi l’agenda, o non vinceremo mai più. O torniamo dove eravamo nel 2016 (ossia a prima della caduta del suo governo, ndr) o vincerà sempre Salvini”.

Intanto, l’ex segretario del Nazareno confida nel tempo di cui dispone prima del voto per ricompattare i renziani e lancia una nuova sfida circa il voto regionale:



“Servirà a raccontare l’Italia che verrà”.

E, per molti, la sua posizione “al centro” è data per scontata dall’ex premier.

Attendiamo ulteriori news.

Fonte: IlGiornale

Foto credit: IlGiornale