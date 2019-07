Maxi multa e nave confiscata: l’ong Mediterranea subisce un colpo micidiale.

Altri 59 migranti sono stati portati in Italia dalla Ong Mediterranea.

Nello specifico, la barca a vela Alex , di Luca Casarini, li ha recuperati al largo della Libia e non ha considerato il decreto sicurezza.

Oggi, però, proprio la Mediterranea Saving Humans ha svelato di essere stata convocata in caserma dalle fiamme gialle, che hanno contestato

una seconda violazione della legge, “un ingresso accidentale di Alex nelle acque territoriali che sarebbe avvenuto venerdì mattina”.

Sarà stato anche accidentale, ma è bastato a far scattare

“la sanzione per un totale di 65mila euro di multa e il sequestro amministrativo con la confisca di Alex”.

E dall’organizzazione fanno ancora sapere:

“È un pretesto del tutto illegittimo. Se pensano di fermare così Mediterranea si illudono di grosso: stiamo già preparando i ricorsi e con il sostegno di tutti voi torneremo presto in mare”.

Come se non bastasse, Alessandro Metz ha minacciato di querelare Matteo Salvini.

L’armatore di Mediterranea ha detto a Radio Capital: “Voglio un processo in cui si verifichi se sono uno scafista come dice lui. Se non lo sono, Salvini diventerà un finanziatore involontario di Mediterranea. Spero non voglia scappare anche da questo processo”.

