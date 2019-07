“Bisogna riconoscere che ci vorrebbero più migranti, sono una risorsa” Kyenge vuole far aprire gli occhi a tutti.

Gli immigrati muovono l’economia”.

E’ questa la posizione assunta dall’ex ministro dell’integrazione nello studio televisivo della trasmissione In Onda, su La7, e ribadita poi a più riprese.

Che gli immigrati costituiscano una risorsa per la sinistra è cosa nota, ma adesso che Cecile Kyenge si è messa a capo di un movimento per gli africani in Italia, qualcuno inizia a storcere il naso preoccupato.

Ritieni ci sia qualche rischio?

Ecco il video del suo vecchio intervento e del successivo scontro con la Ronzulli:

Cosa ne pensi anche in vista delle nuove misure adotattate dal governo gialloverde?

Foto credit: LaPressa