Sea Watch, Morgan difende Salvini: “non rompetegli i cogl***i, è stato eletto”.

Il caso Sea Watch continua ad essere sotto i riflettori.

Tra i volti noti intervenuti c’è anche il cantante Morgan che, a differenza derl suo collega J-Ax, ha fatto capire di essere vicino alle posizioni di Salvini circa l’immigrazione.

“Lasciamo lavorare Salvini. Un governo eredita una situazione, magari ha tante buone idee ma non è facile metterle in pratica. Per cui non rompiamo i cogli**i a Salvini, lasciamolo lavorare. È stato eletto dal popolo, ha un mandato e segue la sua logica governativa”, ha detto.

E poi precisa: “Salvini in questo momento ha un compito molto gravoso. Non credo che lui volesse arrivare all’arresto di Carola. Non bisognerebbe arrivare a delle misure estreme. Bisogna trovare delle modalità che accontentino tutti a monte. Un ministro degli Interni si dovrebbe occupare di cose edificanti, non punitive”.

Anche per Morgan il fenomeno dell’immigrazione non può essere risolto con decisioni unilaterali o scontri. Occorre un’ntesa tra i vari Stati membri dell’Unione europea.

E a tal proposito dice:

“Le cose non nascono dal nulla: ci sono organizzazioni umanitarie, sociali e politiche che organizzano delle navi che vanno a raccogliere in mezzo al mare persone su delle barchette. Perché tutti i governi europei non parlano con queste organizzazioni umanitarie? Perché non capiscono che bisogna evitare disastri organizzando le cose prima che accada il peggio? Bisogna lavorare sulle cause, non sui sintomi!”, tuona.

Ma per l’ex membro de Bluvertigo è necessario un compromesso che contempli l’umanità e il soccorso.

Fonte: IlGiornale

Foto credit: Socialpost