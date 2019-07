Lui comunista ma vota Salvini: “Unico a difenderci!”

La verità è che sono tutti stanchi in Italia delle chiacchiere. Molti vogliono essere difesi e tutti gli italiani si schierano con un solo nome: Matteo Salvini.

Sarà stato bravo a pubblicizzarsi, a fare campagna. Ma è anche vero che da quando c’è lui al governo molte cose stanno cambiando.

La voce della verità viene da un uomo intervistato che si dice comunista, ma mai come oggi il suo voto è per Salvini.

Leggiamo Il Giornale:

Eppure, a sinistra non la pensano tutti così. Al contrario, proprio nel corso del suo programma è andata in onda l’intervista a un anziano che pur definendosi “comunista comunista”, ha ammesso di votare la Lega. Il motivo? “Qua non li vogliamo”.

Gli immigrati, ovviamente, nonostante la massiccia campagna buonista per l’accoglienza a ogni costo. “Perché Lampedusa, perché sempre Lampedusa? Camminare! Con tutto il tempo che la nave (la Sea Watch 3, ndr) è rimasta ferma, poteva arrivare in America, a New York! Qua non li vogliamo, ancora non l’avete capito?”, lo sfogo dell’uomo. Che poi ha rivelato: “Sono comunista, ma adesso voto Salvini.

Sono comunista comunista, eh! Se c’erano Togliatti o Berlinguer questo all’Italia non succedeva. Sì, ho votato Salvini, ma non me ne pento. Non gli do un voto, gliene do 10. Perché? È l’unico che difende il popolo italiano”.

Fonte: ilgiornale

Foto: ilgiornale