Carola Rackete salva: arresto non convalidato. I dettagli e il commento infuocato di Salvini.

Dopo quasi 24 ore dall’interrogatorio, il giudice ha deciso: Carola Rackete è “salva”.

Il verdetto, forse prevedibile, è una mancata convalida dell’arresto per la capitana della Sea Watch 3, rea di aver forzato il blocco imponendo lo sbarco dei 40 migranti a bordo della sua nave.

Come riportato da IlGiornale, secondo il giudice non è stato commmesso il reato di resistenza e violenza a nave da guerra, mentre il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato giustificato da una “scriminante” legata all’avere agito “all’adempimento di un dovere”, quello di salvare vite umane in mare.

Anche la scelta del porto di Lampedusa non sarebbe stato strumentale. Secondo il giudice, infatti, era l’unica rotta possibile dato che i porti della Libia e della Tunisia non sono ritenuti sicuri.

Sebbene, però, la tedesca sia stata liberata dai domiciliari, Salvini ha annunciato il decreto di espulsione.

“Per la magistratura italiana ignorare le leggi e speronare una motovedetta della Guardia di Finanza non sono motivi sufficienti per andare in galera”, ha detto il titolare del Viminale.

“Nessun problema: per la comandante criminale Carola Rackete è pronto un provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la sicurezza nazionale”. La “ricca fuorilegge”, quindi tornerà presto in Germania, “dove non sarebbero così tolleranti con una italiana che dovesse attentare alla vita di poliziotti tedeschi“, ha assicurato il vicepremier.

“L’Italia ha rialzato la testa: siamo orgogliosi di difendere il nostro Paese e di essere diversi da altri leaderini europei che pensano di poterci trattare ancora come una loro colonia. La pacchia è finita”.

Fonte: IlGiornale

Foto credit: IlGiornale