Il migrante della Sea Watch che da ragione a Salvini.

Sembra un paradosso, ma la verità è che il gesto eroico (telecomandato) di Carola Rackete non piace neanche tanto ai migranti.

L’intervento è di uno dei giovani migranti presenti sulla ong illegale arriva Ata a Lampedusa.

Leggiamo Il Giornale:

Khadim Diop, 24 anni, originario del Seneghal è stato intervistato da Euronews proprio qualche ora dopo lo sbarco che così tanto ha fatto discutere e che ha portato all’arresto della capitana della nave, Carola Rackete.

Il migrante 24enne conosce bene le dinamiche politiche che vanno a determinare la gestione dei flussi migratori. Di fatto, pur ringraziando la capitana e l’equipaggio di Sea Watch per l’assistenza che gli è stata offerta a bordo della nave,

Diop parla anche di Salvini e condivide le ragioni delle proteste del ministro degli Interni che chiede più impegno da parte dlel’Europa per la redistribuzione dei migranti: “Conosco Salvini, in realtà credo che abbia in parte ragione”.

E meno male che a parlare è uno che dovrebbe stare dalla parte di chi lo ha tratto in salvo.

Ora cosa dovrebbero replicare quelli della sinistra buonista?

Fonte: ilgiornale

Foto: ilgiornale