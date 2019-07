Blindare l’Italia con barriere e telecamere. Il Viminale al lavoro.

Si cerca una soluzione adeguata per poter limitare l’ingresso dei migranti in Italia.

Muro? Non proprio. Si parla di creare barriere, installare telecamere e droni su tutto il confine est.

Il Giornale:

L’ipotesi – perché ancora di un’ipotesi si tratta – è di costruire “barriere nei punti più critici”, senza quindi blindare l’intero confine italo-sloveno. Della fattibilità di questo piano, che ricalca il modello attuato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump lungo la frontiera messicana, il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga,

ne parlerà mercoledì prossimo in un incontro con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sull’emergenza immigrazione nell’Est Italia. Sul tavolo del Viminale per fermare gli ingressi illegali, però, non c’è solo l’ipotesi di costruire un “muro”, ma anche la sospensione del Trattato di Schengen e l’apertura di un nuovo hotspot.

I primi passi per un maggiore presidio del territorio sono già stati fatti l’anno scorso quando Salvini ha deciso di rafforzare la presenza di forze dell’ordine lungo il confine e di implementare i controlli. Da oggi, poi, sono iniziati i pattugliamenti misti tra la Polizia di frontiera italiana e le forze dell’ordine slovene.

Misure di sicurezza per gestire il flusso umano clandestino. Un pò come stanno facendo Trump e Orban ai loro confini.

