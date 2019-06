Chi ci dava delle merd* in Europa ora chiede la libertà di Carola. Salvini reagisce malissimo.

Matteo Salvini proprio non ci può credere: “Ve lo ricordate il ministro lussemburghese che, urlando ‘m***a’, diceva che voleva più immigrati in Europa?”, ha tuonato su Twitter.

Bene, “adesso pretende che la comandante fuorilegge sia rimessa in libertà”.

Il ministro degli Interni lo definisce “pazzesco” e si chiede se non abbia di meglio da fare il ministro degli Esteri del Lussemburgo.

Jean Asselborn, infatti, si è rivolto al nostro ministro Milanesi così:

“Caro Enzo, ministro degli Esteri italiano, vorrei sollecitare il tuo aiuto” affinché “Carola Rackete, che era ai comandi della nave battente bandiera olandese”, la Sea Watch, “ed era in obbligo di far sbarcare 40 migranti a Lampedusa, oggi 29 giugno, sia rimessa in libertà”. ean Asselborn, ministro degli Esteri del Lussemburgo ha infatti scritto al suo omologo Enzo Moavero Milanesi:

Asselborn ha sottolineato, inoltre, che “salvare delle vite umane è un dovere e non potrà mai essere un delitto o un reato; non salvarle, al contrario, lo è. Come in passato il Lussemburgo resterà sensibile all’idea di solidarietà con l’Italia per quanto concerne la ripartizione dei migranti salvati dalle navi delle ong nel mar Mediterraneo”.

Fonte: Libero

Foto credit: IlMessaggero