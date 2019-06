Salvini massacra Delrio e piddini che applaudivano la capitana:”mi vergognerei”. Scoppia la lite.

Il caso Sea Watch 3 non è ancora chiuso.

Stanotte si è verificato il blitz della capitana della nave ong, che è entrata nel porto di Lampedusa, e questo può rappresentare un nuovo inizio per il capitolo.

Matteo Salvini ha esultato senza freni alla notizia dell’arresto di Carola Rackete e, nel suo sfogo su Faceook, non sono mancati attacchi ai piddini saliti sulla nave.

“Fossi in loro mi vergognerei”, ha detto Salvini riferendosi a Graziano Delrio, Matteo Orfini e Davide Faraone, i tre parlamentari del Pd saliti a bordo della Sea Watch.



“Si sarebbe potuto intervenire prima”, hanno spiegato i dem scesi nella notte a Lampedusa, insieme ai migranti, dopo il blitz della capitana Carola Rackete.

Ma il ministro degli Interni ha ricordato loro: “Erano a bordo di una nave privata straniera che ha infranto tutte le leggi italiane. Tra l’altro stanotte la capitana ha anche messo a rischio la vita degli agenti delle forze dell’ordine”.

Salvini si riferisce allo speronamento di una motovedetta delle fiamme gialle che, intanto, provava ad impedire l’attracco.

E con una nota Salvini ha arricchito il suo commento:

“Solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza in particolare, visto che poche ore fa hanno rischiato la vita per la scelta criminale della SeaWatch. Da giorni stanno difendendo la legalità e i confini italiani, costretti agli straordinari da una nave pirata e da alcuni parlamentari di sinistra (tra cui un ex ministro) che anziché stare con le Forze dell’Ordine e con l’Italia hanno scelto di schierarsi con una ong tedesca che ha schiacciato una motovedetta delle Fiamme Gialle. I nostri finanzieri erano in grave difficoltà ma i parlamentari di sinistra applaudivano la capitana della Sea Watch”.

Cosa ne pensi?

Foto credit: Libero

Fonte: Libero