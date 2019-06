“Per necessità si può violare la legge.”? Ma Delrio sta delirando?

Forse un colpo di caldo o forse un attimo di pazzia hanno manifestato le parole di Delrio dopo l’arresto della Capitana di Sea Watch.

Giorni intensi per tutti ma sentire dalla bocca del portavoce Pd parole così pesanti…allora vuol dire che in Italia siamo alla frutta.

Leggiamo Il Giornale:

Per “necessità” si può violare la legge? Per il Partito democratico sì. La tesi è di Graziano Delrio che è pronto a tutto pur di difendere la capitana della Sea Watch 3 che stanotte, con una manovra pirata, non ha esitato a

“schiacciare” la motovedetta della Guardia di Finanza pur di attraccare nel porto di Lampedusa e far sbarcare i 40 migranti che aveva a bordo.

“L’autorità giudiziaria farà il suo corso e stabiliranno i giudici se la capitana ha davvero commesso un reato”, dice Delrio a Rainews24, “Come sapete in caso di stato di necessità si possono anche violare le leggi. Il capitano è responsabile dell’incolumità di tutte le persone che sono a bordo, va rispettata la sua scelta, come il percorso che farà la giustizia”.

Ma cosa ci meraviglia se lo stesso Renzi era lì a fare il tifo per Carola?

Fonte: ilgiornale

Foto: liberoquotidiano