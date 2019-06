“Carola Rackete deve essere liberata.” Le parole del senatore De Falco contro Salvini.

Il senatore ex capitano della Guardia Costiera suscitano molte polemiche. Secondo l’ex comandante la signora Rackete non può essere tenuta in stato di fermo.

L’Ong viene definita come un’ambulanza di mare per cui non avrebbe violato nessuna legge e non era costretta a stopparsi al fermo della motovedetta.

Sull’arresto della comandante della Sea Watchinterviene Gregorio De Falco, ex comandante della Guardia Costiera e attualmente senatore del Gruppo Misto.

«L’arresto di Carola Rackete è stato fatto per non essersi fermata all’alt impartito da una nave da guerra ma la nave da guerra è altra cosa, è una nave militare che mostra i segni della nave militare e che è comandata da un ufficiale di Marina, cosa che non è il personale della Guardia di Finanza.

Non ci sono gli estremi. La Sea Watch è un’ambulanza, non è tenuta a fermarsi, è un natante con a bordo un’emergenza. La nave militare avrebbe dovuto anzi scortarla a terra».

Ma che paroloni arrivano dal Gruppo Misto e cosa penserà Salvini dopo queste affermazioni così contro alla sua ecisone di far arrestare la Capitana?

