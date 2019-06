Tedesca e ricca: ecco chi è la comandante che ha forzato il blocco navale italiano.

Il capitano della Sea Watch Carola Rackete è ormai il mito della sinistra chic e radicale.

Dopo aver forzato il blocco navale, ha puntato dritto al porto italiano per l’attracco, sebbene gli fosse stato vietato.

A fornire alcune informazioni sulla comandante è Libero:

Ecologista, vegana, poliglotta, plurilaureata. Rackete è volontaria della ong tedesca dal 2016. Una veterana. Nel 2017 coordina gli avvistamenti degli aerei da ricognizione della Sea-Watch, Moonbird e Colibrì, con i quali la ong individua i barconi carichi di migranti facendo scattare i soccorsi. Grande esperta di animali: è laureata in conservazione ambientale alla Edge Hill University nel Lancashire, con una tesi sugli albatros.

Dopodichè ha intrapreso la carriera in mare e a 25 anni è già secondo ufficiale a bordo della Ocean Diamond.

Le sue agiatezze economiche hanno indotto molti ad attribuirle il classico titolo “figlia di papà”, ma a quelle persone lei risponde:

“La mia vita è stata facile, ho potuto frequentare tre università, sono bianca, tedesca, nata in un Paese ricco e con il passaporto giusto. Quando me ne sono resa conto ho sentito un obbligo morale: aiutare chi non aveva le mie stesse opportunità”.

Ed è proprio lei ad annunciare le motivazioni che l’hanno indotta a forzare il blocco, entrando così nelle acque territoriali italiane:

“Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo“.

Poi altri aggiornamenti: «Le autorità italiane sono appena salite a bordo impedendoci di attraccare. Hanno controllato la nave ed i passaporti dell’ equipaggio e ora attendono istruzioni dai loro superiori. Io spero veramente che facciano scendere presto i migranti».

Senza dubbio Carola è il nuovo mito del momento, eppure il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con possibili 15 anni di carcere, dovrebbero farla tremare.

Cosa accadrà?

Fonte: Libero

Foto credit: Libero