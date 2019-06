Sea Watch, Boldrini insulta il governo: “sadico e incapace, fateli sbarcare subito e vergognatevi”.

Se eravate in pensiero per l’insolito silenzio di Laura Boldrini sul caso Sea Watch 3, potete stare tranquilli… è scesa in campo.

La sua posizione non potrebbe essere una sorpresa per chiunque la conosca. L’ex presidentessa della Camera si è schierato con Carola Rackete, la comandante che ha forzato il blocco navale italiano.

“Un governo incapace e sadico si accanisce sulle Ong e lascia 43 persone in mare solo per fare propaganda sulla loro pelle” ha tuonato la Boldrini su Twitter.

La pensano come lei anche diversi esponenti del Partito Democratico, come Orfini, Delrio, Faraone e Raciti.

Questi si sono recati ieri sera a Lampedusa, per testimoniare la loro solidarietà ai migranti della Sea Watch.

Aveva picchiato duro su questa opzione Massimo Giannini, che aveva rimproverato l’assenza del Pd a Lampedusa. Una sinistra seria, a suo dire, sarebbe lì da giorni.

“Ed è per questo – ha aggiunto – che Lega e M5s hanno autostrade davanti a loro. Il Pd non sa fare opposizione”.

Un governo incapace e sadico si accanisce sulle ONG e lascia 43 persone in mare solo per fare propaganda sulla loro pelle.



Vergognatevi, adesso basta, fateli scendere! #SeaWatch3

