Lerner vs Salvini: “ministro sbruffone da osteria” Così difende la comandante della Sea Watch3.

E’ da giorni che non si parla d’altro: sbarcheranno o no i migranti della Sea Watch in Italia?

Nonostante il pugno duro di Salvini e la sentenza della Corte, che ponevano un limite concreto alla nave della Ong, quest’ultima è andata avanti, opponendosi al divieto imposto.

Questo ha scatenato l’ira di Salvini, dichiaratosi stufo dell’atteggiamento dell’Europa, e l’ennesimo caso che ha spaccato l’opinione pubblica.

A sostenere l’azione della comandante della Sea Watch 3 ci sono molti esponenti dem e radical chic, tra i quali non poteva mancare certamente Lerner.

Quest’ultimo ha rivolto il suo pungente e velenoso attacco a Salvini, senza usare mezzi termini o giri di parole.

“Una giovane donna che lo ridimensiona a Capitano piccolo piccolo. Sbruffoncella? Non abbiamo piuttosto a che fare con un ministro sbruffone da osteria? – continua Lerner – Come nei videogiochi con cui egli si diletta nel cuore della notte, il responsabile dell’ordine pubblico scimmiotta la parodia della difesa dei confini nazionali bloccando un’imbarcazione di 50 metri con 42 naufraghi a bordo. E poi minaccia di erigere barriere fisiche (galleggianti?) a imitazione dei suoi modelli Orbán e Trump, o al contrario (sarebbe già meglio) di smettere l’identificazione e la registrazione degli sbarcati, di modo che possano proseguire il loro viaggio in direzione Nord Europa, da dove, così facendo, non potrebbero più essere rispediti a forza in Italia”.

E poi arriva a coinvolgere la madre del ministro degli Interni:

“Vien da chiedersi: ma cosa penserà di Salvini la madre di Salvini? Quando, di fronte a quello che, comunque la si pensi, rimane un dramma umano, il suo Matteo scrive: ‘Non sbarca nessuno, mi sono rotto le pa*le. Lo sappia quella sbruffoncella”.

Fonte: IlGiornale

Foto credit: IlGiornale