Salvini vs Ong:”mette a rischio vite per uno squallido e schifoso gioco politico”. Lo scontro è accesissimo.

Salvini non ha proprio digerito bene la notizia del blocco navale forzato dalla Sea Watch 3, al punto che si è abbandonato ad un duro sfogo su Facebook.

Dopo aver criticato la comandante della Ong, e dopo aver ribadito la sua salda posizione sulla questione, ha rivolto il suo attacco ad Olanda, Germania ed Unione Europea.

“Non è possibile che l’Olanda se ne freghi. Paghiamo profumatamente la Ue? Qualcuno faccia qualcosa e si svegli, l’Olanda si svegli. Non possono lasciare l’Italia sola“.

Poi l’accatto alla Sea Watch: “Mette a rischio decine di vite per uno schifoso e squallido giochino politico“.

E poi la conclusione categorica del ministro degli Interni:

“Ovviamente l’Olanda ne risponderà, così come la Germania perché questa nave batte bandiera tedesca. Una nave olandese di una ong tedesca che se ne frega delle leggi italiane, votate dal Parlamento italiano, eletto dal popolo italiano: ma stiamo scherzando? Pretendiamo dignità e risposto. Vale anche per le presunte sanzioni economiche: noi paghiamo e paghiamo e siamo punto di approdo per i clandestini? Hanno sbagliato a capire: useremo ogni mezzo lecito e necessario per fermare questa vergogna”

Fonte: Libero

Foto credit: FarodiRoma