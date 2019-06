Salvini micidiale sulla capitana della Ong che ha forzato il blocco: “pagherà le conseguenze”.

La Sea Watch ha forzato il blocco navale ed è entrata nelle acque territoriali italiane.

Salvini ha reagito duramente alla notizia, ribadendo su Facebook la sua intenzione di non far sbarcare nessuno e di non arretrare di un millimetro.

Le parole rivolte alla capitana della Sea Watch sono davvero dure.

Il ministro dell’Interno ha spiegato che “ne pagherà le conseguenze e con lui ne saranno chiamati a rispondere autorità olandesi, tedesche e i vertici dell’Unione europea. Non do e non darò l’autorizzazione allo sbarco a nessuno. A nes-su-no“.

Dopodichè ha sottolineato la necessità che Olanda, Germania ed Europa rispondano di questa situazione:

“Ovviamente l’Olanda ne risponderà, così come la Germania perché questa nave batte bandiera tedesca. Una nave olandese di una ong tedesca che se ne frega delle leggi italiane, votate dal Parlamento italiano, eletto dal popolo italiano: ma stiamo scherzando? Pretendiamo dignità e risposto. Vale anche per le presunte sanzioni economiche: noi paghiamo e paghiamo e siamo punto di approdo per i clandestini? Hanno sbagliato a capire: useremo ogni mezzo lecito e necessario per fermare questa vergogna“.

Infine, il leader della Lega ha annunciato: “Ora chiamo il premier e il ministro degli Esteri perché non è possibile che esistano paesi europei che se ne fottono di ciò che fanno le loro navi. È la dimostrazione che la Ue da un punto di vista dell’immigrazione non esiste”.

Fonte: Libero

Foto credit: TPI