“Mi sono rotto le pal** di Sea Watch ed Europa, non sbarca nessuno” Salvini furioso per la Sea Watch entrata in Italia.

Lo scontro tra il governo italiano e la Sea Watch divampa ancora.

Dopo aver forzato il blocco navale italiano, entrando così nel porto di Lampedusa, la Sea Watch 3 ha dichiarato guerra al governo italiano apertamente.

La replica di Salvini non si è fatta attendere, arrivata mediante una diretta Facebook:

“Mi sono rotto le pal*e, non sbarca nessuno. Mi sono rotto le pal*e che l’Italia sia trattata da Ue e organismi internazionali come un governo di serie B”.

E continua altrettanto duramente: “Non è possibile che l’Olanda se ne freghi. Paghiamo profumatamente la Ue? Qualcuno faccia qualcosa e si svegli, l’Olanda si svegli. Non possono lasciare l’Italia sola“.

Dunque, contro Sea Watch: “Mette a rischio decine di vite per uno schifoso e squallido giochino politico“.

Nonostante le polemiche e gli appelli dell’Europa, il ministro degli Interni non ha alcuna intezione di arretrare: “Si avvicinano a Lampedusa? Useremo ogni mezzo democraticamente concesso per fermare questo scempio del diritto e dello spirito di dignità umana. L’Italia non può essere punto d’approdo per chiunque decida di scaricare esseri umani, di essere complice degli scafisti, che con questi soldi comprano armi e droga”.

Il leader della lega chiede scusa per lo sfogo, ma continua a ribadire la sua posizione: “Io l‘autorizzazione allo sbarco non la darò e non la darò mai. Nessuno pensi di poter fare i porci comodi suoi sfruttando qualche decina di disgraziati sfruttati dagli scafisti per fregarsene della legge di uno Stato”.

Intenzionato ad “usare ogni mezzo lecito e necessario per fermare questa vergogna”, sfida Germania, Olanda ed Ue, che dovranno risponderne senza alcun dubbio.

Cosa accadrà?

Fonte: Libero

Foto credit: Libero