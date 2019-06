Blocco Passato con la forza. ONG non rispetta le direttive del Viminale.

Sono ora in acque italiane. La nave carica di migrante non ha preso in considerazione lo stop del Viminale.

A capo dell’operazione è una donna che è stata decisa nel portare a terra i migranti .

Leggiamo Il Giornale:

La Sea Watch 3 alla fine lo ha fatto: ha forzato il blocco ed è entrata in acque territoriali italiane. L’annuncio è arrivato su Twitter dalla “capitana” Carola Rackete: ”Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo”.

L’ong tedesca a bordo della nave battente bandiera olandese parla di una impossibile “soluzione politica e giuridica” dopo il rigetto del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. “L’Europa ci ha abbandonati”, dicono, “La nostra Comandante non ha scelta”.

“Ieri sera la Commissione ha ricevuto una richiesta di sostenere proattivamente gli Stati membri cercando delle soluzioni di ricollocamento per le persone a bordo della Sea Watch una volta che saranno sbarcate. Quindi stiamo agendo in seguito a questa richiesta. Siamo in contatto con diversi Stati membri per trovare una soluzione per il ricollocamento dopo lo sbarco”.

Cosa le aspetterà per questo gesto estremo?

Fonte: ilgiornale

Foto: Rai news