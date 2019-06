L’Ilva chiuderà. Di Maio procede e pensa a come non scontentare nessuno.

I residenti vogliono chiudere lo stabilimento. I lavoratori temono la cassa integrazione.

Un momento davvero difficile da gestire ma una promessa è una promessa è il vicepremier del lavoro ora non può tirarsi indietro.

Nella giornata di oggi sono stati affrontati molto step dal grillino che è approdato a Tarato con i suoi alleati al governo.

Leggiamo Il Giornale:

«Il problema dell’immunità penale è risolto perché non c’è più: questo era il nostro obiettivo». Prima di infilarsi in uno dei saloni della prefettura di Taranto, il ministro per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio ostenta sicurezza. E con poche parole sgombra il campo da possibili ripensamenti e liquida la questione che sta tenendo con il fiato sospeso l’intero sistema industriale italiano visto che in ballo c’è il destino dell’ex Ilva, quella che fu la più grande acciaieria d’Europa.

Il vicepremier insieme a una delegazione di ministri pentastellati approda qui, nel cuore della crisi e al capezzale di una città disperata, per presiedere il tavolo del contratto istituzionale di sviluppo per Taranto ma anche per illustrare e soprattutto rivendicare la propria linea. Che è semplice quanto perentoria: nessun passo indietro sull’immunità all’azienda.

«Ma non siamo assolutamente contro i lavoratori e ArcelorMittal», tiene a precisare il leader del M5s giunto da queste parti con il ministro per il Sud Barbara Lezzi, della Salute Giulia Grillo, dell’Ambiente Sergio Costa, della Difesa Elisabetta Trenta, e dei Beni culturali Alberto Bonisoli.

Fonte: ilgiornale

Foto: tpi